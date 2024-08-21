شهيدان في قصف للاحتلال جنوب لبنان

ونقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام، استشهد مواطن لبناني جراء غارة اسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة بيت ليف، فيما استشهد شاب سوري، في قصف الاحتلال بلدة الوزاني.