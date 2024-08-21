انقلاب حافلة تقل زواراً باكستانيين يودي بحياة 28 شخصاً

إسلام تايمز (إيران) - وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية فإن ما لا يقل عن 28 باكستانيا قد لقوا حتفهم في حادث حافلة في وسط إيران عندما كانوا متوجهين إلى العراق.