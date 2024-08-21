في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل شمال غرب رفح جنوب القطاع ومخيم النصيرات ومنطقة أبراج القسطل شرق دير البلح وسطه ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شماله ومنطقة السطر الغربي وبلدة القرارة في خان يونس، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات.



كما أصيب العشرات بجروح جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة، بينما قصف طيرانه حي الزيتون شرق المدينة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 320 على القطاع إلى 40173 شهيداً و 92857 جريحاً.