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الأربعاء 21 آب 2024 ساعة 11:07

سفارة الصين في الفلبين تحث الولايات المتحدة ودولاً أخرى على وقف التحريض على المواجهة في بحر الصين الجنوبي

سفارة الصين في الفلبين تحث الولايات المتحدة ودولاً أخرى على وقف التحريض على المواجهة في بحر الصين الجنوبي
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم السفارة الصينية في الفلبين قوله في بيان بشأن التصادم الذي وقع بالقرب من شيانبين جياو: إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ليست أطرافاً في قضية بحر الصين الجنوبي، ولا يحق لها التدخل في الشؤون البحرية بين الصين والفلبين.

وأضاف المتحدث: إنه في يوم الحادثة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، كما أن سفارات الولايات المتحدة وبعض حلفائها في الفلبين لم تضيع أي وقت في الانحياز والإدلاء بتصريحات تحريضية، ما يثير تساؤلات حول دوافعها الضمنية.

وأكد البيان أن الصين ملتزمة بالتعامل مع النزاعات البحرية مع الفلبين بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور، معرباً عن أمله في أن تحترم الفلبين التزامها، وأن تلتزم بجدية بالتفاهمات والترتيبات التي تم التوصل إليها مع الصين، وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات قد تعقد الوضع، وأن تعمل مع الصين للسيطرة على الوضع في البحر.

يذكر أنه توغلت أمس الأول سفينتان تابعتان لخفر السواحل الفلبيني، دون إذن من الحكومة الصينية في المياه المجاورة لشيانبين جياو في نانشا تشيونداو الصينية، وفي تجاهل لردع خفر السواحل الصيني وتحذيراته، تصرفت السفينتان بشكل خطير من خلال تعمد الاصطدام بسفينة خفر السواحل الصيني التي كانت تجري عملية لإنفاذ القانون.
رقم : 1155265
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