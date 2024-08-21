البرلمان الايراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة مسعود بزشكيان

وحصلت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على الثقة في مجلس الشورى الإسلامي وحصل جميع الوزراء على الثقة من البرلمان.



وفي ما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها الوزراء:



وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، محمد رضا صالحي أميري، 168 صوتا



وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي 163 صوتا



وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية أحمد ميدري 191 صوتا



وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الناصر همتي 192 صوتا



وزير التربية علي رضا كاظمي 268 صوتا



وزير الاتصالات ستار هاشمي 264 صوتا



وزير الأمن سيد إسماعيل خطيب 261 صوتا



وزير الخارجية عباس عراقجي 247 صوتا



وزير الزراعة غلام رضا نوري قزلجه 253 صوتا



وزير العدل أمين حسين رحيمي 268 صوتا



وزير الدفاع عزيز نصير زاده 281 صوتاً



وزير الطرق السيدة فرزانه صادق مالواجرد 231 صوتاً



وزير الصناعة والمعادن والتجارة محمد أتابك 231 صوتا



وزير العلوم حسين سيمايي صراف 221 صوتا



وزير الثقافة سيد عباس صالح شريعتي 272 صوتا



وزير الداخلية اسكندر مؤمني 259 صوتا



وزير النفط محسن باك نجاد 222 صوتا



وزير الطاقة عباس علي آبادي 255 صوتا



وزير الرياضة والشباب أحمد دنيامالي 253 صوتا



ومنذ يوم السبت، عقد النواب 10 اجتماعات وقاموا بدراسة وتقييم برامج وأهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة.



وفي جلسة اليوم حضر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى على دراسة أهلية الوزراء والمؤيدين والمعارضين للوزراء.



وقال، ما نحتاجه اليوم في هذه الفترة من التاريخ هو الانسجام والوحدة والتماسك الداخلي.



وأضاف: هذه الوحدة لا تعني أن نتراجع عن وجهات نظرنا، ولكن يجب أن نتوصل إلى لغة ونظرة مشتركة فيما يتعلق بالرؤية والسياسات العامة والقانون.



وتابع: لقد عقدنا هذا الميثاق مع مرشحي الوزارات لتنفيذ ماذكر. أتمنى أن يكون لدينا هذا الميثاق مع مجلس النواب وأن تقوموا بتقييمنا ومتابعتنا وفق هذا الموضوع.



وأضاف: التشكيلة الوزارية تظهر تمسكي بالميثاق، والخيارات المطروحة ليست من نفس المجموعة وهي مجموعة من التوجهات والفئات، ولكننا نتقاسم الرؤية والسياسات العامة والخطة السابعة، ونعد بأننا سوف نفي بهذا. نحن عند وعدنا ووعدنا بالتفاعل مع مجلس النواب وسنفعل ذلك بالتأكيد.



