الخارجية الإيرانية تتعاطف مع ضحايا حادث الحافلة الباكستانية

وكتب كنعاني في منشور له اليوم على صفحته الشخصية عبر الفضاء الافتراضي:" إن حادثة انقلاب الحافلة التي كانت تقل الزوار الباكستانيين الاعزاء ووفاة واصابة العديد منهم قد اصابتنا ببالغ الحزن والاسى".

واضاف كنعاني: "نعرب عن خالص تعاطفنا ومواساتنا للحكومة الباكستانية المجاورة والشقيقة وعوائل الضحايا، ونسأل الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان."

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على أن السلطات والجهات المعنية تقوم بواجبها بشكل جدي في إغاثة وتقديم الخدمات والعلاج للمصابين.

هذا وقد أعلنت منظمة الطوارئ في محافظة يزد، أن حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقل 53 زائرا باكستانيا واشتعلت فيها النيران امام مخفر دهشير بمدينة تفت بمحافظة يزد، قد وقع نحو الساعة العاشرة مساء امس بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش).

وأضافت: إن 28 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 23 شخصا اخر في هذا الحادث.