حزب الله يستهدف قاعدة "تسنوبار" في الجولان.. والإعلام الإسرائيلي يعترف بوقوع إصابات

وتقع قاعدة "تسنوبار 651" في الجولان السوري المحتل، وتبعد 18 كلم عن الحدود اللبنانية، وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في "جيش" العدو الإسرائيلي.



وتتموضع في القاعدة قوات المشاة أثناء فترة تدريبها في الجولان السوري المحتل، كما تضم مركزاً لذخيرة المدفعية يتبع لوحدة التسليح الإقليمية في "الجيش" الإسرائيلي، وهي محمية بمنظومة القبة الحديدية.



وفي وقتٍ لاحق، استهدفت المقاومة موقع "حدب يارون" بمحلقة انقضاضية، وذلك رداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة بيت ‏ليف، وأعادت استهداف الموقع ذاته باستخدام القذائف المدفعية.



وفجر اليوم، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد تحركات المجموعة.



إصابات في صفوف الإسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة أكثر من 5 إسرائيليين، وتضرر مبانٍ عدّة في "كتسرين" في الجولان، نتيجة إطلاق أكثر من 60 قذيفة صاروخية من لبنان في اتجاه الجولان.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنّ "الجيش" أغلق شوارع ومحاور طرق عدّة في الجولان بعد إطلاق القذائف من لبنان، مضيفةً أنّه طُلب من المستوطنين في منطقة "كتسرين" البقاء داخل الأماكن المحصّنة.



وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "طواقم الإطفاء تعمل في ساحات وقعت فيها إصابات مباشرة في كتسرين، وتقوم بإطفاء الحرائق والبحث عن مصابين".



ودوّت صفارات الإنذار بشكلٍ مُتكرر في الجولان المحتل، نتيجة الصليات الصاروخية التي أطلقت من لبنان، فيما سقط صاروخ قرب نهاريا من دون انطلاق صفارات الإنذار الإسرائيلية، وأيضاً سمعت أصداء الانفجارات فوق صفد.



بدوره، علّق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على استهداف "كتسرين"، بقوله: "الحكومة فقدت الشمال".



وصباح اليوم، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لـوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية المعادية التي استهدفت البقاع أمس، وفيها أنّ "الغارات أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة 20 آخرين بجروح، من بينهم حالة حرجة لشخص بالغ يخضع حالياً لعملية دقيقة، وإصابات متوسطة لثمانية أطفال وامرأة حامل".



وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بعد يوم حافل من العمليات النوعية التي طالت 12 موقعاً وانتشاراً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.



وشملت الاستهدافات: مقر "قيادة فرقة الجولان 210" في ثكنة "نفح"، ومقر فوج المدفعية ‏و"لواء المدرعات التابع للفرقة 210" في ثكنة "يردن"، وثكنة "برانيت"، و"مقر الفرقة 146" في "جعتون"، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع "جل العلام"، وموقع "المرج"، وموقع "راميا"، وثكنة "شوميرا" وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطها، وثكنة "متات" وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطها، ومقر "قيادة اللواء المدرع السابع التابع لفرقة ‏الجولان 210" في ثكنة "كتسافيا"، وثكنة "يعرا"، وموقع بركة "ريشا".