"يعاني من سياسة التجويع لا المجاعة".. خارجية السودان: حريصون على إيصال المساعدات

في المقابل، أوضحت الوزارة أن "نسبة استجابة المجتمع الدولي للدعم الإنساني لم تتجاوز 16% من جملة الالتزامات"، وطالبته بالإيفاء بالتزاماته لتمويل المساعدات الإنسانية.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بأن تكون أولوية "الإشراف على المعابر الحدودية لمجلس السيادة"، وذلك تسهيلاً للإجراءات عبر المعابر الحدودية وضمان انسياب الحركة التجارية وسرعة تخليص البضائع.

بدوره، دعا وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين، المنظمات والمجتمع الدولي لـ"إدانة جرائم المليشيا الإرهابية ضد المدنيين ونهبها لمواد الإغاثة وعرقلة وصولها للمحتاجين" وفق تعبيره.

وقال "إن السودان لا يعاني من المجاعة، بل من سياسة التجويع التي تنتهجها المليشيا المتمردة واحتجاز شاحنات الإغاثة ومهاجمة المزارعين"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"الضغط على من تسبّب في التجويع وهي المليشيا المتمردة" وفق ما قال.

وختم بالقول إن "موقف السودان سيظل راسخاً نحو تحقيق السلام، شريطة أن تلتزم المليشيا الإرهابية باتفاق جدّة".