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الأربعاء 21 آب 2024 ساعة 16:48

"الأونروا": أهالي غزة يعيشون وهم ينتظرون الموت المؤكد

"الأونروا": أهالي غزة يعيشون وهم ينتظرون الموت المؤكد
وأكدت ووتريدج للوكالة من داخل القطاع، عبر الفيديو: "يبدو فعلاً وكأن الناس ينتظرون الموت، الأمر الوحيد المؤكد في هذا الوضع".
 
وتقول ووتريدج، التي تزور  قطاع غزة منذ أسبوعين، إنها تشهد على حجم الأزمة الإنسانية والخوف من الموت، وانتشار الأمراض مع تواصل الحرب.
 
وصرّحت من النصيرات في وسط قطاع غزة، التي تستُهدف بانتظام بغارات إسرائيلية: "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، الوضع مفجع تماماً".
 
وأضافت: "نواجه تحديات غير مسبوقة في ما يتعلّق بانتشار الأمراض والنظافة، ويعود ذلك جزئياً إلى الحصار الإسرائيلي للقطاع، وحتى المدارس لم تعد مكاناً آمناً، حيث يبدو وكأنك دائماً على بعد بضعة مبان من خطوط الجبهة الآن".
 
كذلك، أشارت المتحدثة باسم "الأونروا"، إلى أن عدداً متزايداً من أهالي غزة، الذين تعبوا من الاستجابة لأوامر "الجيش" الإسرائيلي "المتواصلة" بالإخلاء، باتوا يترددون في الانتقال مجدداً من مكان إلى آخر، وتابعت: "يشعرون بأنهم يطارَدون ضمن حلقة مغلقة، حيث التنقّل صعب، ولا سيما في ظل الحرارة ووجود أطفال ومسنين ومعوقين".
 
كما ذكّرت ووتريدج، أن الأشخاص الذين ما زالوا يتنقلون يؤكّدون أنه أينما حلّوا "هناك جرذان وفئران وعقارب وصراصير"، مضيفةً أن الحشرات "تنقل الأمراض من مأوى إلى آخر"، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من إسرائيل، لتطعيم الأطفال في قطاع غزة ومنع انتشار شلل الأطفال.
 
وفي السياق، أكد مدير مستشفى "أبو يوسف النجار"، الواقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الطبيب مروان الهمص، للميادين، قيام الاحتلال، بتعطيل دخول لقاحات مرض شلل الأطفال إلى قطاع غزة، ومنع انتشار الطواقم الطبية بين النازحين، رغم مساعي القطاع الصحي في غزة للقيام بحملة لتلقيح 600 ألف طفل دون سنّ العاشرة.
 
في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، أنها سترسل أكثر من مليون لقاح، ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة، بعد أن اكتُشف الفيروس في مياه الصرف الصحي.
رقم : 1155344
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