الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 آب 2024 ساعة 17:52

"فايننشال تايمز": وقف إطلاق النار في غزة بعيد المنال

"فايننشال تايمز": وقف إطلاق النار في غزة بعيد المنال
وقالت الصحيفة إنّ "بلينكن اختتم جولته السريعة في الشرق الأوسط، محذراً من أنّ "الوقت هو جوهر المسألة" لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنّ بلينكن ترك المنطقة مع فجوات واسعة لا تزال قائمة بين "إسرائيل" وحماس، وذلك مع فشل الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق وفق إطلاق النار.

كما لفتت الصحيفة البريطانية إلى أنّه وبعد لقاء بلينكن المسؤولين القطريين في الدوحة، ادّعى وزير الخارجية الأميركي بأنّ "إسرائيل أيّدت اقتراحاً أميركياً للتغلّب على الخلافات العميقة بشأن الصفقة"، لكن على عكس التصريحات الأميركية فإنّ الحكومة الإسرائيلية لم تؤكد أو تنفي قبولها لما يُسمّى "اقتراح الجسر" الذي ناقشه بلينكن مع نتنياهو خلال محادثات استمرت ثلاث ساعات يوم الاثنين الماضي.

نتنياهو متعنّت
وبدلاً من ذلك، أصرّ نتنياهو على أن تحتفظ "إسرائيل" بقواتها في المنطقة الواقعة على طول الحدود بين غزّة ومصر، والمعروفة باسم ممر "فيلادلفيا"، وهو المطلب الذي أصبح عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى اتفاق، وفقاً للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الوسطاء كانوا قد أعلنوا أنّ محادثات وقف إطلاق النار ستستمر في القاهرة نهاية الأسبوع. لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال إنّه "لم يتضح بعد موعد عقد هذا الاجتماع".

وأمس، أكّد نتنياهو، لكبار المسؤولين في فريق التفاوض، أنّه "سيفضّل محور فيلادلفيا في هذا الوقت، إذا انتهى الأمر بالوصول إلى الاختيار بين بقاء السيطرة الإسرائيلية عليه أو إعادة الأسرى، بحسب ما نقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية.

وكذلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على الاجتماع، الذي تمّ بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قوله إنّ "الأميركيين لم يرفضوا المنطق الاستراتيجي الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا".
رقم : 1155355
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
21 آب 2024
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
21 آب 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
21 آب 2024
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
21 آب 2024
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
20 آب 2024
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
20 آب 2024
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
19 آب 2024
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟