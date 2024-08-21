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الأربعاء 21 آب 2024 ساعة 20:04
رئيس الوزراء العراقي يهنئ الرئيس الإيراني بتشكيل الحكومة
وأكد السوداني على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق وإيران.
هذا ومنح البرلمان الايراني اليوم الاربعاء الثقة لجميع أعضاء التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.
رقم :
1155379
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