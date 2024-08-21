حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ترتفع إلى 40223 شهيداً فلسطينياً

ورصدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي ارتكاب الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيداً و124 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولليوم الـ320 يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، ممعناً في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث ارتقى العديد من الشهداء في مجازر إسرائيلية.

عدوان إسرائيلي مكثّف على خان يونس

عدوان مكثّف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مناطق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث أكد مراسل الميادين أنّ 13 شهيداً وعشرات الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة عدة غارات إسرائيلية طالت المناطق الشرقية للمدينة.

كذلك ارتقى 7 شهداء، منهم طفلان و5 نساء، في قصف الاحتلال خيام نازحين في بني سهيلا، وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة الزنة.

وأفاد مصدر بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي من جراء إطلاق نار من آليات إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة القرارة، حيث نسف "جيش" الاحتلال مربعات سكنية أيضاً.

إصابات وقعت من جراء استهداف الاحتلال منزلاً قرب مدينة حمد، وفق مانقل المصدر متحدثاً عن 3 غارات إسرائيلية طالت أرضاً زراعية في بلدة عبسان الكبيرة.

وفي البلدة نفسها، أشار المصدر إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء وجرح آخرين من جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قديح.

وفي رفح، جنوبي القطاع، أكد المصدر ارتقاء عددٍ من الشهداء وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال مجموعة من الأشخاص قرب مفترق "بدر".

تهديد لمستشفى شهداء الأقصى

وسط قطاع غزة، أكد مراسل الميادين ارتقاء أم ومعها أطفالها الـ3 في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات.

وفي سياق عدوانٍ ممنهج يشنّه الاحتلال على المستشفيات وعلى مناطق تؤوي عدداً كبيراً من النازحين، طالبت وزارة الصحة في غزّة المؤسسات الدولية حماية مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. ويُشار إلى أنّ باحات مستشفى شهداء الأقصى تضمّ عدداً من خيام النازحين.

قصف إسرائيلي على مدرسة

وارتقى شهيدان وأصيب 15 شخصاً، منهم 10 أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة "صلاح الدين" غربي مدينة غزة، وفق ما نقل مراسل الميادين.

وفي حيّ الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، تحدث مراسلنا عن عددٍ من الشهداء والجرحى في إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً.