اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، كما حاصرت القوات منزلا في ضاحية اكتابا وقصفته بقذائف الإنيرجا.



ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية، ترافقها جرافات من نوع "D9" لمدينة طولكرم، وحاصرت مخيم طولكرم بالمدينة، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، تزامنا مع اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.



وذكرت مصادر طبية أن شابا أصيب بالرصاص الحي، خلال المواجهات في طولكرم، بينما منعت مركبات الإسعاف من الدخول لمخيم طولكرم ونقل الإصابة.



وأفادت مصادر محلية باقتحام سبع آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، وجابت مختلف أحيائها وتحديدا الغربية والشرقية، قبل أن تتمركز في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي، وثابت ثابت الحكومي، ومحيط مقر المقاطعة المحاذي لمخيم طولكرم، وسط سماع اصوات اطلاق نار وتحليق لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها.



وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات ترافقها جرافات عسكرية من النوع الثقيل نحو المدينة ومخيمها، في الوقت الذي طوقت فيه مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية الكاشفة للمخيم وسط مواجهات واشتباكات وصفت بالعنيفة.



وشرعت الجرافات بتجريف البنية التحتية لمدخل مخيم طولكرم الغربي، المعروف بحارة المقاطعة، فيما انتشرت آليات عسكرية اخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له