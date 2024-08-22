حزب الله العراقي: ليس لدينا اتفاق بوقف العمليات ضد القوات الأميركية

وذكر العسكري، في بيان الأربعاء (21 آب 2024)، أن "حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقد ذهب فيها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثرهم من الأطفال والنساء، سببها الرئيس هو تورط أمريكا وبريطانيا في دعمهم العسكري والسياسي غير المحدود للكيان".



وأشار، إلى أن التواجد الأميركي والبريطاني، وتدخلهم "الخبيث" في شؤون العراق، يشكل "خطرا" على البلاد ومعتقداته، لافتا إلى أن السفير البريطاني (ستيفن هيتشن) كان ولا زال "غير مرحب به" في بغداد.



وأكد العسكري، أنه "إذا لم تؤدب الحكومة العراقية سفيرة الشر الأميركية ببغداد، فسنؤدبها بطرق أخرى"، مبينا أنه "ليس لدينا أي التزام حول إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق، وكل ما في الأمر أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة".