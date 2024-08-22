الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان

وأفاد مراسل الميادين في الجنوب، أن العدوان الإسرائيلي شمل بلدات: كفركلا، كوثرية السياد، راميا، زبقين، عيتا الشعب، محيبيب، كفرشوبا والخيام.



وأمس الأربعاء، نشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطعاً مصوّراً لعملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع "الراهب"، ومستوطنة "شتولا" شمالي فلسطين المحتلة، وقاعدة "تسنوبار" في الجولان السوري المحتل.



وأظهر المقطع المصور استهداف قاعدة "تسنوبار" بعشرات الصواريخ، التي تسببت بأضرار جسيمة في مستوطنة "كتسرين"، ظهرت في المقطع من تصوير المستوطنين في الأراضي المحتلة.



كما أظهر استهداف موقع "الراهب" ومستوطنة "شتولا" بصواريخ البركان، التي أصابت أهدافها بدقة، كما ظهر في تصوير الإعلام الحربي.



وكشف سلاح الجو المسيّر في المقاومة الإسلامية في لبنان، لا سيّما في عمليته الأخيرة، التي استهدفت قاعدة "تسنوبار" اللوجستية، وما تبع ذلك من أضرار لحقت بمستوطنة "كتسرين" في الجولان السوري المحتلّ، عجز الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبب الحديدية، عن التصدّي لـسلاح حزب الله الفتّاك، وهو ما أكدته "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأكدت الصحيفة، نجاح ثلاث طائرات مسيّرة هجومية، في التغلّب على محاولات "الجيش" الإسرائيلي إسقاطها، واصفةً ما جرى في أجواء الجولان، بأنّه "معركة جوية فوق كتسرين".



وأشارت إلى قيام حزب الله بأكثر من 1200 عملية لسلاح الجو المسيّر، منذ فتح حزب الله جبهة الإسناد لقطاع غزة ومقاومته في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.