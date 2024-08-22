الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 آب 2024 ساعة 07:59

تأثيرات الحصار اليمني على الملاحة البحرية الصهيونية تصل إلى البحر المتوسط

تأثيرات الحصار اليمني على الملاحة البحرية الصهيونية تصل إلى البحر المتوسط
وفي الشهر العاشر على التوالي منذ بدئ معركة طوفان الأقصى أضحى حصار القوات المسلحة اليمنية على موانئ الكيان الصهيوني، يشكل ضربة قاتلة لاقتصاد العدو.

وبعد الشلل التام الذي أصاب ميناء أم الرشراش “ايلات” والذي أعلن أفلاسه قبل أشهر، وصلت تأثيرات الحصار اليمني إلى موانئ العدو في فلسطين المحتلة على البحر المتوسط.

وفي تقريرين متتاليين في العشرين والحادي والعشرين من شهر أغسطس الحالي بشأن الخسائر التي تتكبدها موانئ العدو، أقرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية أن ميناء أشدود، أحد أكبر موانئ العدو في البحر الأبيض المتوسط، "فقد 63% من أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب تداعيات الحرب، وعلى رأسها الحصار البحري من ‎اليمن، وتغيير طرق الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع السيارات في الکیان تأثر بشكل كبير نتيجة توقف مرور السفن عبر البحر الأحمر.

وفي ميناء أم الرشراش الذي يصفه العدو بأنه بوابته البحرية الجنوبية المشلول والمهجور منذ ما يقارب تسعة أشهر، والذي أعلن إفلاسه قبل عدة أشهر، كشفت الصحيفة أن إدارة الميناء تلقت وعودا بالتعويض ما لم فسيتم تسريح العاملين بنهاية العام الجاري مع استمرار الحظر اليمني التام على الميناء.

ولفتت إلى أن إدارة الميناء طالبت بحزمة مساعدات تشمل التعويض الكامل عن أجور ونفقات العمال بما يعادل اثنين مليون دولار شهريا.

وأكد موقع كالكاليست أن التهدين اليمني نجح في إلحاق أضرار قاتلة بالميناء خلال شهر واحد.

وكان الرئيس التنفيذي لميناء “إيلات”، غدعون غولبر، قد أكد في وقت سابق، أن العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، وهي قابلة للزيادة.
رقم : 1155471
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
21 آب 2024
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
21 آب 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
21 آب 2024
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
21 آب 2024
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
20 آب 2024
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
20 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟