الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 28 طائرة مسيّرة أوكرانية

وفي التفاصيل، أوضحن أنّه "أُسقطت 13 مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد، و7 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كورسك".



وفي وقت سابق، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية، عن "تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مارينوفكا بمنطقة فولغوغراد الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية".



وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، في حين تواصل توغلها البري في مقاطعة كورسك الروسية، مع استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا.