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الخميس 22 آب 2024 ساعة 08:25

إيرواني: رد إيران على 'إسرائيل' سيتم بأقصى درجات المباغتة

إيرواني: رد إيران على
ورد أمير سعيد إيرواني مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، على سؤال حول ما اذا كانت ايران ستمتنع عن مهاجمة كيان الاحتلال حتى تستمر مفاوضات وقف إطلاق النار، بالقول ان "توقيت الرد الإيراني سيتم تحديده بدقة لضمان حدوث ذلك في منتهى المباغتة ".

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "ينبغي لرد إيران أن يعاقب المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية وأن يعزز قدرة الردع الإيرانية ليجلب الندم العميق للكيان الاسرائيلي وبالتالي أن يكون بمثابة رادع".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يجب إعداد رد إيران بعناية لتجنب أي تأثير سلبي محتمل على وقف إطلاق النار المحتمل في غزة".

وقال مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تعمدت تأخير الرد على كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى معرفة نتيجة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة: "رد إيران يجب أن تكون له نتيجتان محددتان. أولا، يجب معاقبة المعتدي بسبب الإرهاب وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية. ثانياً، يجب أن يعمل على تعزيز قوة الردع الإيرانية وجلب الندم العميق للكيان لمنع أي عدوان في المستقبل".

وقال ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: "أيضًا، يجب أن يتجنب رد إيران التأثير السلبي المحتمل على وقف إطلاق النار المحتمل (في غزة). ربما يكون رد إيران في الوقت والظروف وبالطريقة التي يحسب لها هذا الكيان ادنى احتمال. ربما عندما تكون عيونهم ترقب السماء وشاشة الرادار، سيتفاجأون من الأرض، وربما مزيج من الاثنين."
رقم : 1155474
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