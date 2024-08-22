زلزال جديد بقوة 6.1 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

وأفاد الفرع المحلي لخدمة فيزياء الأرض التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي وفق وكالة تاس بأن الزلزال وقع على عمق 39 كيلومتراً، وكانت بؤرته على بعد 120 كم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي المركز الإداري للإقليم، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 ألف شخص.



وأشارت مصادر في القسم المحلي لوزارة الطوارئ الروسية إلى أن سكان بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، واثنتين من المناطق الإدارية القريبة منها شعروا بالهزات.



ويأتي ذلك بعد أن شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يوم الـ 17 من آب، وثوران بركان شيفيلوتش في شبه الجزيرة في اليوم التالي.