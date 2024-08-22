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الخميس 22 آب 2024 ساعة 08:30

شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات

شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
الظروف الكارثية للحرب ساعدت على انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، مما جعلها أرضًا خصبة لهذا الكم الهائل من الإصابات بسبب الظروف المعيشية المتدهورة، وموجات النزوح المتكررة، وعدم توافر وسائل النظافة، بما في ذلك المياه، والاكتظاظ الكبير في مخيمات النزوح.

وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يحدث شللاً تاماً في غضون أيام وساعات، وينتشر بالانتقال من شخص لآخر.

ومن جهته، قال الدكتور سعيد صلاح استشاري طب الأطفال والمدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيرية، إنه تم اكتشاف حالة لطفل فلسطيني من المحافظة الوسطى مصاب بمرض شلل الأطفال بعد إجراء سلسلة من الفحوصات وإرسال عينات أخرى إلى الأردن أثبتت اصابته، مما يؤكد إصابة العشرات أو أكثر ولم يتم اكتشافها بعد.

وشدد الدكتور صلاح على أن فلسطين لم تشهد منذ 40 عامًا أي حالة من فيروس شلل الأطفال وأصبح مسيطرا عليها تمامًا، مستدركًا أن اكتشاف المرض وبروزه من جديد في هذه الظروف الصعبة يجعلنا متخوفين جدًا من انتشاره بين الأطفال، خاصة وأن الكثير من الأطفال لم يتمكنوا من أخذ التطعيمات اللازمة والضرورية.

ودعا لوقف إطلاق النار لإعطاء الأطفال التطعيمات واللقاحات المناسبة وعمل هدنة إنسانية لمدة أسبوع على الأقل حتى تتمكن الطواقم الطبية ومنظمات الصحة من اتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل حالات النزوح المتكررة، مبينًا أن وزارة الصحة لديها خطة لإعطاء اللقاح لجميع الأطفال في قطاع غزة، كما شدد على توفير اللقاح في ظروف آمنة للوصول لكافة الأطفال بلا استثناء.

يشار إلى أن هناك 1.7 مليون فلسطيني مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح في القطاع، وأكثر من 71 ألف حالة عدوى بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي، إضافة إلى أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب نقص المناعة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 67% من نظام المياه والصرف الصحي تم تدميرها في القطاع من طرف الاحتلال خلال الحرب الحالية.
رقم : 1155477
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