مجلس الأمن يناقش الأوضاع بالشرق الأوسط بما فيها فلسطين

إسلام تايمز (فلسطين) - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.