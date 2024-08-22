3 شهداء جراء قصف للاحتلال في مخيم طولكرم

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم طولكرم إلى 3.



وتحدثت مصادر محلية، عن استشهاد الشاب عماد تيسير شريم (38 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس، جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم، الذي يواجه عدوانا همجيا منذ فجر اليوم، تخلله دمار واسع في البنية التحتية.



وجرفت آليات الاحتلال منذ الساعة الواحدة فجرا البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات حمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والبلاونة، والمربعة، والعكاشة، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم.



وأغلقت جرافات الاحتلال جميع مداخل حارة المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم، وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له.