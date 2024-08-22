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الخميس 22 آب 2024 ساعة 11:03

صحيفة عبرية: هدف نتنياهو ليس إعادة الأسرى بل احتلال غزة

صحيفة عبرية: هدف نتنياهو ليس إعادة الأسرى بل احتلال غزة
وأضاف ألوف بن، خلال المقال نفسه، أنه "أثناء إعلانه الثلاثاء عن نسف المفاوضات مع حماس، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تحدّث نتنياهو عما وصفه بـ: أصولنا الدفاعية والاستراتيجية؛ وهي التي يريد الحفاظ عليها، في إشارة إلى مواصلة السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم، والتي سوف تخسرهما إسرائيل إذا وافقت على الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة".

وتابع بن: "يركز الخطاب العام في إسرائيل على الأسرى ومصيرهم، لكن نتنياهو يعتبرهم مصدر إزعاج إعلامي، وأدوات في يد خصومه السياسيين، وصرفا عن الهدف الذي يريد تحقيقه وهو: احتلال طويل الأمد لقطاع غزة، أو كما أعلن مرارا وتكرارا منذ اندلاع الحرب، السيطرة الأمنية على القطاع".

وفي السياق ذاته، أبرز الكاتب الإسرائيلي، أن "السيطرة على محور فيلادلفيا سوف تسمح لإسرائيل بتطويق الحدود البرية لقطاع غزة وعزله عن مصر. أما السيطرة على ممر نتساريم، الذي أقامه الجيش قرب مدينة غزة، فإنها تفصل عمليا شمال قطاع غزة، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم وبنيتهم الأساسية، عن الجزء الجنوبي من القطاع الذي يعج باللاجئين".

واستطرد: "اللواء احتياط، جيؤرا إيلاند، وهو منظّر الحرب على غزة، يقترح تجويع الفلسطينيين في القطاع حتى الموت، أو نفيهم، كوسيلة لهزيمة حماس؛ اليمين الإسرائيلي يريد كذلك إقامة مستوطنة يهودية في غزة، تتمتع بإمكانات عقارية هائلة، وتضاريس ملائمة، وإطلالة على البحر، وقرب وسط إسرائيل".

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.
رقم : 1155495
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