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الخميس 22 آب 2024 ساعة 11:08

مجزرة صهيونية جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة

مجزرة صهيونية جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة
وارتكب الاحتلال مجزرته فجر اليوم، الخميس، إضافة إلى شنّه سلسلة غارات طالت مناطق متفرقة من القطاع، وأدت إلى ارتقاء مزيد من الشهداء.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزّة.
 
وفي وسط القطاع، شنّت طائرات الاحتلال الحربية 4 غارات على أماكن متفرقة شرق دير البلح قرب شارع صلاح الدين، كما سُجلت إصابات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات.

هذا واستشهد 3 فلسطينين، وأصيب 4 آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وإلى الجنوب، حيث استشهدت أم وطفلها في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا جنوب شرق مدينة خان يونس.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 40223 شهيدًا و92981 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
رقم : 1155496
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