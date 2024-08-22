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الخميس 22 آب 2024 ساعة 11:12
صحيفة عبرية تعترف بفشل كيان الاحتلال في التصدي لمسيرات حزب الله
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأنّه "منذ بداية المعركة في الشمال توغلت أكثر من 1,200 طائرة بدون طيار مُحمّلة بالمتفجرات من لبنان.
وقال الصحيفة العبرية إنه لا تزال المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في مواجهتها".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1155498
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