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الخميس 22 آب 2024 ساعة 13:30
كلمة مرتقبة للسيد عبدالملك الحوثي اليوم
وتبث الكلمة على قنوات محور المقاومة عند الـ 4:00 عصرا بتوقيت صنعاء، الثالثة عصرا بتوقيت القدس الشريف.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1155524
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