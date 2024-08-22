القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في دونيتسك

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية حسنت مواقعها على أكثر من محور، واستهدفت تشكيلات قوات نظام كييف وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 138 منطقة.



وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة “ميغ29” أوكرانية، وثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، كما أسقطت 11 صاروخاً من طراز “هيمارس” أمريكية الصنع، و91 طائرة دون طيار منها 53 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.