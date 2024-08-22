الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 آب 2024 ساعة 13:46

روسيا والصين تؤكدان ضرورة التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها

روسيا والصين تؤكدان ضرورة التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها
وقال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، ورئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ في بيان مشترك بعد اجتماعهما في موسكو: إن “البلدين يدينان المبادرات الرامية إلى الاستيلاء على أصول وممتلكات الدول، ويؤكدان حق هذه الدول في اتخاذ إجراءات انتقامية”، مشددين على “مواصلة تعميق التعاون العملي في القطاع المالي بين البلدين لضمان استدامة التجارة الروسية الصينية، من خلال تعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين المنظمات المالية والمصرفية لديهما، وضمان الأداء الطبيعي دون انقطاع للتسوية”.

واتفق البلدان على تطوير حوار منتظم في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، بما في ذلك قضايا التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر وأنظمة التشغيل والبرمجيات والخدمات، إضافة إلى تطوير العمل في مجال استخراج ونقل الوقود الأحفوري من خلال توقيع اتفاقية بين روسيا والصين بهدف تعميق التعاون متعدد الأوجه في استكشاف وإنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز والفحم، ودعم البناء والتشغيل المستقر لخط أنابيب النفط والغاز الروسي الصيني، وتعزيز التعاون في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والكهرباء والطاقة الجديدة، بما في ذلك المشاريع العابرة للحدود.

يذكر أن ميشوستين ولي تشيانغ ترأسا الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة المشتركة للبلدين في موسكو، فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات مع تشيانغ في الكرملين تركزت على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
رقم : 1155529
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
21 آب 2024
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
21 آب 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
21 آب 2024
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
21 آب 2024
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
20 آب 2024
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
20 آب 2024
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
19 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟