"سوناطراك": شحنة الفيول المرسلة إلى لبنان انطلقت اليوم من الجزائر

وأوضح رئيس الوحدة المينائية للشرق الجزائري، حسين بلعابد، في تصريح إلى وكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية شحن مادة الفيول على متن ناقلة الفيول "عين أكر" التابعة لشركة "هيبروك" للنقل البحري، وهي أحد فروع مجمّع "سوناطراك" للطاقة، انطلقت في الميناء البترولي لسكيكدة.

وقد تمت عملية الشحن وفقاً لبلعابد على مستوى الرصيف "أن بي 2" في الميناء البترولي لسكيكدة، مشيراً إلى أنه "عقب انتهاء عملية الشحن تم انتظار بضع ساعات لاستكمال الإجراءات التقنية التجارية والإجراءات الأمنية قبل تحرير الباخرة وانطلاقها نحو وجهتها".

من جهته أكد مدير "مُركّب تكرير البترول لسكيكدة"، عبد الحميد مرابط، أن "هذه الشحنة من الفيول الموجهة إلى دولة لبنان تنتج على مستوى مصفاة سكيكدة ذات الطاقة الإنتاجية المقدرة بـ 16.5 مليون طن سنوياً".

يذكر أن هذه العملية تأتي تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، الذي أمر بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.