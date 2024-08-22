النيجر تعلن استئناف تصديرها النفط عبر بنين

ووقع الخلاف بين الدولتين بشأن رفض النيجر غير الساحلية، رفع الحظر على السلع المستوردة من بنين، ما دفع جارتها الساحلية إلى منع الصادرات عبر خط الأنابيب المدعوم من "بتروتشاينا"، في أيار/مايو الماضي، لتوقف النيجر التدفق رسمياً، في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت شركة خط أنابيب غاز غربي أفريقيا "وابكو"، التي تدير الخط الناقل، أن "ناقلة النفط الخام أورا أم التي ترفع علم ليبيريا قامت بتحميل نحو مليون برميل من النفط من النيجر في ميناء بنين يوم الثلاثاء".

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "مارين ترافيك"، وهي شركة عالمية تقدم التحليلات البحرية، أنه تم تحميل السفينة وغادرت ميناء بنين بعد ظهر الثلاثاء.

وتبلغ سعة خط الأنابيب الذي تديره شركة "Wapco 90" ألف برميل يومياً، ويمتد لمسافة ألفي كيلومتر تقريباً، من حقل "أجاديم" النفطي في النيجر إلى ساحل بنين، وكان قد بدأ العمل في وقت سابق من هذا العام.