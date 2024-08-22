الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 آب 2024 ساعة 14:54

"السيادة الانتقالي" في السودان: مشاورات القاهرة لا علاقة لها بمحادثات جنيف

"السيادة الانتقالي" في السودان: مشاورات القاهرة لا علاقة لها بمحادثات جنيف
وأفاد بيان صادر عن قسم الإعلام في مجلس السيادة بأنه "إيماناً من حكومة السودان بأهمية رفع المعاناة عن كاهل السودانيين والتي نتجت عن انتهاكات المليشيا المتمردة ضد المدنيين وممتلكاتهم وحرماتهم، قرّرت الحكومة إرسال وفد حكومي إلى القاهرة للقاء الوفد الأميركي".
 
وكشف البيان عن وصول اثنين من أعضاء الوفد السوداني إلى القاهرة، منذ الاثنين الـ19 من آب/أغسطس الجاري، موضحاً أنّهما ما زالا هناك في انتظار التحاق باقي أعضاء الوفد بهما، ولافتاً إلى أنّ ذلك يأتي تأكيداً من الحكومة على "جديتها ورغبتها الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرته مع الولايات المتحدة الأميركية في مدينة جدّة السعودية".
 
مجلس السيادة الانتقالي شدّد على أن المشاورات في القاهرة "ليس لها أي علاقة بما يجري في اجتماعات جنيف"، قائلاً إنّها هدفت لـ"توضيح رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إعلان جدّة".
 
وجاء في البيان أنّ "موقف حكومة السودان المبدئي هو انحيازها إلى السلام الحقيقي الذي يرتكز على نوايا صادقة وعلى تنفيذ إعلان جدّة، ليمثّل ذلك بدايةً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، ويفتح الطريق للمواطنين للعودة إلى منازلهم".
 
وختم البيان بالقول "إنّ استجابة الحكومة لهذه الدعوة هو في إطار انفتاحها على المبادرات المفضية للسلام والحفاظ على سلامة البلاد ومؤسساتها الوطنية، ورفع المعاناة عن الشعب وستظل حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار، مع ضرورة التنسيق المُسبق مع الحكومة وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد".
رقم : 1155540
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
21 آب 2024
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
21 آب 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
21 آب 2024
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
21 آب 2024
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
20 آب 2024
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
20 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟