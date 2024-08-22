بوتين بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع الصين: شراكتنا تؤتي ثمارها

وأشار بوتين خلال استقباله رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، إلى أنه اطّلع على نتائج اجتماع رئيسي حكومتي روسيا والصين. ووفق بوتين، ناقش الطرفان بالتفصيل النطاق الكامل للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين موسكو وبكين.

وأضاف الرئيس الروسي أنّه "جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية التي تهدف إلى التعاون متبادل المنفعة"، مؤكداً أنّ "الشراكة بين البلدين تؤتي ثمارها".

وتابع: "لقد أعدّت دولتانا خططاً مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني"، متطلعاً إلى تعاون طويل الأمد مع الصين.

بكين وموسكو توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون

وفي اجتماع منفصل، وقّعت الصين وروسيا اتفاقيات تعاون مُتعددة، الأربعاء، تُغطي مجالاتٍ مثل الاستثمار، التعليم، العلوم والتكنولوجيا، ونقل البضائع عبر الحدود. وتعهدّت الجارتان، بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوياتٍ جديد.

شهد التوقيع على الاتفاقيات في موسكو، رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بعد أن ترأسا بشكلٍ مُشترك الاجتماع الدوري الـ29 بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية (يعقد هذا الاجتماع سنوياً منذ عام 1996).

واتفق الطرفان على أنّ نقاط القوة في البلدين مُتكاملة في التعاون العملي، وحثّا على بذل الجهود لدفع التعاون بشكلٍ متبادل في المجالات التقليدية، مع توسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، وقطاع الأدوية الحيوية والتنمية الخضراء، داعين أيضاً إلى تعزيز أساس الصداقة بين الشعبين الصيني والروسي.