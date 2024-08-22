مصدر يمني: انخفاض ملحوظ في السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة

وقال المصدر إنّ استمرار تدفق القطع البحرية الأميركية إلى المنطقة "يزيد اليمن إصراراً على موقفه الثابت الذي لا يمكن التراجع مطلقاً حتى إيقاف العدوان على قطاع غزّة".

وشدّد على أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في منطقة العمليات المعلنة "مستمرة ومتصاعدة ودقيقة".

في غضون ذلك، أكّدت الجاليات العربية والأجنبية المقيمة في اليمن التزامها بدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن.

وقالت الجاليات، في بيان لها خلال فعالية ملتقى الجاليات العربية والأجنبية في العاصمة صنعاء، إنّها تشهد معاناة الشعب اليمني من جراء الحرب والحصار، داعيةً جميع الأطراف اليمنية إلى الحوار الجاد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقراره.

كذلك، أكّدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إلى جانب ذلك، دانت الجاليات العربية والأجنبية في صنعاء بشدة جميع أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وفي هذا السياق، دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.