الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 آب 2024 ساعة 17:20

السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير

السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
وفي كلمته، اليوم الخميس، بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستجدات الإقليمية، قال السيد الحوثي إنّ "المسؤولية والواجب الديني والأخلاقي على المسلمين بحجم المظلومية الطويلة للشعب الفلسطيني والتخاذل، مسألة خطيرة".
 
وحمّل مسؤولية كبيرة لعلماء الدين والمتنورين لتبصير الأمة وتوعيتها بخطورة التخاذل عن نصرة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ الدفاع عن غزة والمسجد الأقصى هو واجب مقدّس على المسلمين جميعاً، لكنّهم متخاذلون،مُتهماً بعضهم بالتواطؤ.
 
وأكد السيد الحوثي أنّ "التخاذل عن نصرة الشعب الفلسطيني خطر على الشعوب العربية والإسلامية وفرصة للأعداء"، لافتاً إلى قرار الرئيس الكولومبي منع تصدير الفحم إلى كيان الاحتلال نصرةً لغزّة، بينما "نرى أنظمة عربية تستمر بالتصدير للعدو".
 
وأضاف، في سياق موقف الأنظمة العربية من العدوان على غزة، أنّ بعضها يعاقب بالسجن والتغريم والتعذيب والنفي أحياناً لمن يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه.
 
ولفت إلى أنّه "ليس من اللائق أن تخلو الساحة الإسلامية والعربية من الخروج الشعبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، بينما يستمر التفاعل في بلدان غير إسلامية".
 
غزّة وجبهات الإسناد
وتطرّق السيد الحوثي إلى خطاب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في "الكونغرس" الشهر الماضي، مشيراً إلى أنّه لم يحظ فقط بالحفاوة والتصفيق على جرائمه، بل عاد بالمزيد من الدعم العسكري والسياسي ليزيد من جرائمه.
 
ووصف قائد حركة أنصار الله في اليمن العملية الاستشهادية في "تل أبيب" (يافا المحتلة) وعودة هذه العمليات بالخطوة الموفّقة، "وأنّ لها أهميتها الكبيرة".
 
وعن جبهات إسناد غزّة، شدّد السيد الحوثي على أنّها مستمرة وفاعلة، ولا سيما جبهة الجنوب اللبناني حيث ينتظر الإسرائيلي رد حزب الله الحتمي على اغتيال القائد العسكري الكبير فؤاد شكر.
 
وأضاف السيد الحوثي بشأن جبهة حزب الله أنّها مستمرة و"ساخنة"، مشيراً إلى ما يتكبّده الاحتلال من خسائر في هذه الجبهة.
 
وعن جبهة إيران، ذكّر السيد الحوثي أنّ الاحتلال  يترقّب الرد الإيراني على جريمة الاغتيال للقائد الإسلامي الكبير المجاهد الشهيد إسماعيل هنية.
 
وأكّد السيد الحوثي أنّ  "الرد آت حتماً من جبهات المحور وجبهة اليمن، و"سيكون الرد موجعاً ومؤثراً، معتبراً أنّ "التخطيط لذلك أحد أسباب التأخير".
 
اليمن.. "موقف شرف لم يتلطّخ بالتخاذل"
وأعلن قائد حركة أنصار الله أنّ جبهة اليمن المساندة لغزّة ومقاومتها نفّذت خلال أسبوع عمليات مستخدمةً 21 صاروخاً بالستياً وزورقاً مجنّحاً، مضيفاً أنّ عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالاحتلال ولانتهاكها لقرار الحظر بلغ 182 سفينة منذ انطلاق جبهة اليمن الإسنادية.
 
وذكر السيد الحوثي أن عمليات هذا الأسبوع أتت على الرغم من أنّ العدوان الأميركي - البريطاني شنّ 5 غارات، على محافظة الحديدة.
 
وتابع، في الشؤون العسكرية لليمن، أنّ مخرجات التعبئة في التدريب بلغت أكثر من 432 ألفاً، آملاً "أن يكون هناك إقبال أكثر"، وأشار إلى أنّ العروض العسكرية والمسير العسكري والمناورات بلغت 2292.
 
وعلى صعيد التحرّكات الشعبية المتضامنة مع فلسطين في اليمن، أوضح السيد الحوثي أنّ عدد المسيرات والتظاهرات والفعّاليات منذ بداية العدوان على غزة وإلى اليوم بلغت 652175.
 
وأعلن السيد الحوثي أنّ الخروج الأسبوعي مستمر في العاصمة صنعاء والمحافظات، وفي الأرياف أيضاً وفي مختلف الظروف والأحوال الجوية، داعياً الشعب إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة في مختلف المناطق والمحافظات.
 
وختم السيد الحوثي كلمته أنّ "شعبنا العزيز هو في موقف الشرف، وعندما تأتي الأجيال اللاحقة لن يكون قد تلطخ بعار التخاذل كحال كثير من الشعوب والأنظمة".
رقم : 1155565
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في نابلس
21 آب 2024
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
حزب الله ينعى 3 من مقاتليه استشهدوا في غارات صهيونية
21 آب 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات
21 آب 2024
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
شهيد و20 جريحا بينهم أطفال بعدوان صهيوني على البقاع اللبناني
21 آب 2024
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
20 آب 2024
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
20 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟