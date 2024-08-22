أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-8-2024

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مقاتلوها، عصر أمس، من استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" غربي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

أمّا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فأعلنت قصف مقر يتبع لقيادة العدو في محور "نتساريم"، بقذائف الهاون العيار الثقيل.

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من استهداف مقاتليها مقر للقيادة والسيطرة تابع للعدو في محور " نتساريم "، عبر استخدام صاروخين من نوع ( 107 ) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد قصف حشوداً وتجمعات لقوات العدو شرقي دير البلح، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، وأوقعت عدة إصابات في صفوف القوات المستهدفة.