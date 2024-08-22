نائب قائد قوة القدس: جبهة المقاومة أفسدت معادلات الاحتلال وعملياتها مستمرة

اصدر وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي قرارين، يتعلق الاول بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق الثانويات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين للعام 2024-2025، والثاني بتصحيح خطأ مادي واقع في القرار رقم 680/م/2024 تاريخ 21/8/2024 (المتعلق بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق المدارس الرسمية والثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة).

وشددّ فلاح زاده، خلال كلمة له من مدينة شيراز الإيرانية، على أنّ "إسرائيل" لن تحقق النصر عبر الاغتيالات، مشيراً إلى أنّ جبهة المقاومة أفسدت كل معادلات كيان الاحتلال.

وأوضح أنّه في ملحمة "طوفان الأقصى" انهار الكيان الصهيوني بشكل كامل، فيما تولت الولايات المتحدة قيادة هذا الكيان لـ "تهدئة الأوضاع".

وأكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أمس، أنّ إيران سترد على "إسرائيل" في الزمان والمكان المناسبين لأن الاعتداءات الإسرائيلية ستستمر في حال لم تتلق رداً مناسباً.

وفي حديثه لشبكة "سي أن أن" الأميركية، قال إن إيران درست تبعات القرار ولن تسمح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالخروج من مأزقه مستغلاً الظروف الإقليمية.

وأكد أنّ إجراءات إيران ستكون مدروسةـ، داعياً إلى وقف إطلاق النار في غزة ومحاكمة نتنياهو.

وقبل ذلك، صرح المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد محمد علي نائيني، أنّ "رد إيران قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة" مؤكداً أنّ "قادة القوات المسلحة في أعلى مستويات اتخاذ القرار، يقيّمون جميع المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة، ويغيرون حسابات العدو بإجراءات فعالة".