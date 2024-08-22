سوريا: حمودة صباغ رئيساً لمجلس الشعب للمرة الثالثة

وفاز عضو المجلس ماهر حجار بالتزكية نائباً للرئيس، وفاز العضوان محمد الجوهري وفوزية مناع بمنصبي أميني السر لمجلس الشعب، فيما فاز أيمن أحمد وجمال سليمان بمنصبي مراقبين في انتخابات مكتب المجلس.

وبدأ مجلس الشعب، الذي انتخب الشعب السوري أعضاءه في 18 حزيران/يونيو الماضي، جلسته الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سناً، محمد الماشي، فيما أدى كافة الأعضاء الجدد القسم الدستوري.

وأكد صباغ، في كلمة له عقب انتخابه، ضرورة تصدّي المجلس لمسؤولياته أمام "مهام نوعية في مرحلة نهوض جديدة"، هي مسيرة للمراحل السابقة، بعد صمود سوريا في عشرية النار والحرب والحصار الجائر على الشعب السوري.

وشدد على أهمية تعزيز المقدرات الذاتية السورية، واستكمال عملية إعادة البناء والإعمار، وصولاً إلى التنمية الشاملة في المجالات كافة.

وانتخب الصباغ رئيساً لمجلس الشعب لأول مرة عام 2017، وفي المرة الثانية عام 2020، وهو عضو في القيادة القطرية لحزب البعث السوري.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد أصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة، يوم الأربعاء، في 21 آب/أغسطس 2024.