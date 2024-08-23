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الجمعة 23 آب 2024 ساعة 06:47

في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر صحية، قولها انه على آخر الأحداث في اليوم الـ322 من العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، استشهد مواطن فلسطيني إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي السياق أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة إصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا.

وشهد شمال دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبيّ القطاع قصف مدفعي أوقع العديد من الإصابات.

وكانت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أفادت، قبيل منتصف الليلة، بوصول جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف من طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال يصيب شابا خلال اقتحام مدينة نابلس
وصباح اليوم الجمعة، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها.

وافاد مسعفون بالهلال الأحمر بإصابة شاب (17 عاما) برصاص الاحتلال في القدم خلال اقتحام المدينة.

وأوضح مراسل (وفا)، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الطور، وداهمت مناطق يلي الساحة، وخلة العامود، وراس العين، والضاحية، وطلعة حبس الدم، وكروم عاشور، وعدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة وسماع دوي انفجارات واطلاق قنابل دخانية، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، احداها عائلة شعبان، وحطمت محتوياتها.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات واشتباكات وصفت بـ"الساخنة" في أحياء نابلس وتحديدا في بلدتها القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.
رقم : 1155651
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