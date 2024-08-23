هاريس: الوقت قد حان لصفقة وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الاسرى

وشددت على أن انتخابات تشرين الثاني ستكون فرصة "لرسم مسار جديد".



مضيفة"أريدكم أن تعلموا هذا: أعدكم بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".



واضافت: " لدينا فرصة ثمينة في هذه الانتخابات لتجاوز معارك الانقسام للمضي قدما ليس كأعضاء في أي حزب ولكن كأميركيين"، مشيرة الى ان "أجندة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ستكون قائمة على مشروع 2025 لإعادتنا للخلف وهذا لن يحدث".



وأكدت هاريس، أنه "لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين"، معتبرة أن "ما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الانسانية محزن للغاية ونعمل من أجل إنهاء المعاناة في غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير".



واضافت: " الوقت قد حان لصفقة وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الاسرى".