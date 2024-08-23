وزيرة الطرق الايرانية تتفقد البنية التحتية لزيارة الاربعين بمنفذ جذابة الحدودية

وتفقدت الوزيرة فرزانة صادق مالواجرد، خلال الزيارة، البنية التحتية للأربعين وحركة مرور الزوار عبر حدود جذابة.



واطلعت صادق مالواجرد ، خلال اجتماعها مع مسؤولي محافظة خوزستان، على آخر الإجراءات الخاصة بنقل وخدمة زوار الأربعين.



وقامت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية أيضًا بزيارة محطة شلمجة الحدودية واطلعت على أحدث الاوضاع المتعلقة بعبور زوار الأربعين الحسيني من الحدود.



وكانت الوزيرة صادق مالواجرد قد قامت ايضا صباح الخميس بزيارة محافظة إيلام غرب البلاد واطلعت على آخر الأوضاع المتعلقة بزوار الأربعين الحسيني في محطة "بركت" الحدودية ومعبر مهران.