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الجمعة 23 آب 2024 ساعة 09:32

الاحتلال يفرج عن 40 معتقلا فلسطينيا تعرضوا لجرائم ممنهجة

الاحتلال يفرج عن 40 معتقلا فلسطينيا تعرضوا لجرائم ممنهجة
وحسب (وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن جزءاً ممن أفرج عنهم يعانون من أمراض جلدية وتحديدا ممن أفرج عنهم من سجن (النقب)، حيث يشكل سجن (النقب) أبرز السجون التي كانت شاهدة على جرائم التعذيب، وهذا ما عكسته العشرات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة.

وقد أظهرت صورهم الأولى عقب الإفراج هيآتهم التي اختلفت جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، حيث تعكس صورهم جانبا من أثر هذه الجرائم عليهم، وقد نقل عدد منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم.

يُشار إلى أنّه ومقابل هذه الإفراجات فإنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي أكثر من عشرة آلاف و200 معتقل من الضّفة، وآلاف المواطنين الفلسطينيين من غزة.

يذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية آب الجاري أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
 
رقم : 1155667
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