مستشفى بغزة: نكافح للحفاظ على 'العِرق الفلسطيني'

وقال محمد صقر، المتحدث باسم المجمع، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الخميس "بتنا كطواقم طبية، ومع شح المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ، نركز على إنقاذ الأطفال والنساء للحفاظ على العرق الفلسطيني في غزة".



وأضاف: "نرجو من أحرار العالم الضغط على الاحتلال لإدخال ما يلزمنا من مواد طبية".



وفي تصريحات سابقة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن نفاد أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، نتيجة عدم إدخالها إلى القطاع في ظل استمرار إغلاق الاحتلال معبري رفح وكرم أبو سالم.



وما يدخل إلى غزة حاليًا مستلزمات طبية ومساعدات إنسانية دولية "محدودة" تمر عبر الاراضي المحتلة ولا تكفي حاجة سكان القطاع الذين يعانون من أوضاع إنسانية وصحية كارثية.



وبدعم أمريكي يشن كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

