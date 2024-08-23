الداخلية الايرانية: نحو 2 مليون زائر من زوار الاربعين عادوا إلى البلاد

وخلال زيارته إلى حدود شلمجة جنوب غرب البلاد مساء الخميس قال العميد رادان: ان اوضاع الزوار في طريق العودة والإياب هي تحت سيطرة قوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث يسافرون بأمان تام.



وفي إشارة إلى موجة عودة زوار الأربعين، أضاف: الآن نشهد زيادة في موجة عودة الزوار من زيارة الأربعين، حيث أصبح عدد الزوار العائدين أكثر من المغادرين.



وقال قائد قوى الامن الداخلي: حتى أمس عاد إلى البلاد عبر الحدود نحو مليون و 200 الف زائر، واليوم بلغ العدد نحو 2 مليون.



وأكد أن حركة الزوار انسيابية وسلسة، وقال: لا توجد مشكلة أمنية في المعابر الحدودية الثمانية المؤدية إلى العراق ويسافر الزوار بأمان تام.