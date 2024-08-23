الاقتصاد 'الإسرائيلي' يتكبد خسائر قياسية والشيكل يترقب ضربة موجعة!

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر في حديث مع وكالة شهاب إن الاحتلال يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنه لا يمكن حصرها قبل نهاية الحرب، لكنها كبيرة جدا.



وأوضح أبو قمر أن الاحتلال يخسر على عدة مؤشرات، فعلى صعيد الميزان التجاري، بات حجم صادراته قليلا جدا مقارنة مع العام الماضي، بالتالي تعقدت الأمور من هذه الناحية.



وذكر أنه وفق تقديرات وزارة التجارة لدى الاحتلال، فإن نحو 60 ألف شركة في الكيان ستغلق أبوابها بلا رجعة، خلال الحرب المستمرة، مبينا أن إفلاس هذه الشركات سينتج عنه آثارا كبيرة على القطاعات والمؤشرات الاقتصادية بالكيان.



من ناحية أخرى، أفاد المختص في الشأن الاقتصادي أن شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، خفضت التصنيف الائتماني لاقتصاد "إسرائيل". وعقب: "هذا الخفض يعني أنه لا يوجد استثمارات ستتدفق من الخارج"، موضحا أنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني تزيد الاستثمارات من رجال الأعمال خارج اقتصاد الكيان، وكلما انخفض تتفاقم المشكلة والأزمة.



ووفق المحلل الاقتصادي، حكومة نتنياهو ستضطر إلى خفض العجز في الموازنة حتى تتماشى مع التخفيض في التصنيف الائتماني، لكن هذا الأمر صعب حاليا في ظل الحرب والاستنزاف وحاجة الكيان لأسلحة تتطلب أموالا طائلة، وجيش يحتاج تكاليف مرتفعة جدا وأيضا ائتلاف حكومي يبتز نتنياهو ويريد ميزانيات ضخمة، حتى "الحريديم" يريدون ميزانيات كبيرة، وأيضا المجتمع العربي أصبح يطالب بميزانيته، "بالتالي المشكلة معقدة جدا على صعيد المصاريف".