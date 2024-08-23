الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 آب 2024 ساعة 10:47

الاقتصاد 'الإسرائيلي' يتكبد خسائر قياسية والشيكل يترقب ضربة موجعة!

الاقتصاد
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر في حديث مع وكالة شهاب إن الاحتلال يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنه لا يمكن حصرها قبل نهاية الحرب، لكنها كبيرة جدا.

وأوضح أبو قمر أن الاحتلال يخسر على عدة مؤشرات، فعلى صعيد الميزان التجاري، بات حجم صادراته قليلا جدا مقارنة مع العام الماضي، بالتالي تعقدت الأمور من هذه الناحية.

وذكر أنه وفق تقديرات وزارة التجارة لدى الاحتلال، فإن نحو 60 ألف شركة في الكيان ستغلق أبوابها بلا رجعة، خلال الحرب المستمرة، مبينا أن إفلاس هذه الشركات سينتج عنه آثارا كبيرة على القطاعات والمؤشرات الاقتصادية بالكيان.

من ناحية أخرى، أفاد المختص في الشأن الاقتصادي أن شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، خفضت التصنيف الائتماني لاقتصاد "إسرائيل". وعقب: "هذا الخفض يعني أنه لا يوجد استثمارات ستتدفق من الخارج"، موضحا أنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني تزيد الاستثمارات من رجال الأعمال خارج اقتصاد الكيان، وكلما انخفض تتفاقم المشكلة والأزمة.

ووفق المحلل الاقتصادي، حكومة نتنياهو ستضطر إلى خفض العجز في الموازنة حتى تتماشى مع التخفيض في التصنيف الائتماني، لكن هذا الأمر صعب حاليا في ظل الحرب والاستنزاف وحاجة الكيان لأسلحة تتطلب أموالا طائلة، وجيش يحتاج تكاليف مرتفعة جدا وأيضا ائتلاف حكومي يبتز نتنياهو ويريد ميزانيات ضخمة، حتى "الحريديم" يريدون ميزانيات كبيرة، وأيضا المجتمع العربي أصبح يطالب بميزانيته، "بالتالي المشكلة معقدة جدا على صعيد المصاريف".
رقم : 1155685
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟