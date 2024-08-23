اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، مستهجنين التخاذل العربي والإسلامي أمام المذابح اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد أعداء الأمة.



وحيا المحتشدون الشعب الفلسطيني الصابر ومقاموته الصامدة أمام آلة القتل الصهيونية، مطالبين محور الجهاد والمقاومة بمواصلة إسناد الشعب الفلسطيني والرد المزلزل على جرائم العدو الصهيوني.



وإذ نددوا بتفريط الشعوب العربية بواجبها تجاه فلسطين، أكد المشاركون في المسيرات استمرارهم في نصرة غزة بكل الوسائل الممكنة وبالعمليات العسكرية المنكلة بالأعداء، وبمختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية والتعبئة العامة، والتبرع بالمال والمقاطعة الاقتصادية للأعداء.



وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بالشعب الفلسطيني ومجاهديه وصمودهم الأسطوري الذي فاق كل التوقعات وخيب آمال الأعداء والمتآمرين والمطبعين، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم حتى النصر.

