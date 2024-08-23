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الجمعة 23 آب 2024 ساعة 13:11

القسام توقع قتلى وجرحى بقوات الاحتلال خلال توغلها جنوب غزة

القسام توقع قتلى وجرحى بقوات الاحتلال خلال توغلها جنوب غزة
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأكدت إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال وهبوط طائرة “يسعور” لإخلائهم.

وفي وقت مبكر صباح الجمعة، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن حدث أمني صعب جنوب مدينة غزة، في حين أكد سكان فلسطينيون سماع دوي اشتباكات وقصف إسرائيلي عنيف، قبل أن يشاهدوا مروحيات تهبط وتحلق مرة ثانية، في إشارة لإخلاء قتلى وجرحى.

وحسب منصات إسرائيلية، فقد حطت مروحية عسكرية إسرائيلية في مشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة تحمل جنودًا مصابين للمرّة الثانية خلال ساعات.

ووفق الصحفي الإسرائيلي عوفاديا توبول؛ تم فرض رقابة كاملة على الحدث الصعب في غزة والتفاصيل الإضافية سينشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تدور في هذه الساعات معارك عنيفة في غزة.

ورغم اجتياح قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة وتدمير غالبية منازله؛ إلا أنه في كل مرة تتصدى كتائب القسام لتلك القوات وتنفذ كمائن ضدها وتوقع خسائر في صفوفها.

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام استهداف 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وقذيفة “تاندوم” قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وظهر أمس، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
رقم : 1155717
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