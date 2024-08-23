إثيوبيا: سد النهضة وفّر 17% من إمدادات الطاقة

وفي تصريح صحافي، أكد المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، أشبير بالتشا، أن "إثيوبيا أنتجت 20.522 غيغاوات ساعة من الكهرباء خلال عامي 2023 و2024".

وأضاف أن "البلاد حصلت على مبلغ 20 مليار بر إثيوبي، مع توفير مبلغ 140 مليون دولار من الصادرات" وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أنه من المتوقع "زيادة إمدادات الكهرباء خلال الأعوام القليلة المقبلة"، وذلك في ظل وجود 5 مشاريع كبرى لتوليد الطاقة قيد الإنشاء حالياً، لافتاً إلى أنّ ذلك سيسمح بتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة مع زيادة الصادرات إلى الدول المجاورة.

ولفت بالتشا إلى أن شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية "تهدف إلى كسب 300 مليون دولار بالعملة الأجنبية من صادرات الطاقة في السنة المالية المقبلة، وذلك بالاستفادة من الزيادة المتوقعة في القدرة على توليد الطاقة".

وكانت هيئة الكهرباء الإثيوبية أعلنت أن سد النهضة أسهم في توليد أكثر من 2700 غيغاواط/ساعة من الطاقة في الأشهر العشرة الماضية، من السنة المالية الإثيوبية 2024/2023.

وكشفت الهيئة أن التوربينات تجاوزت الخطة المرسومة لتوليد 2152 غيغاواط/ساعة، حيث وصلت إلى 2711 غيغاواط/ساعة، ما يزيد بنسبة 26% عن الخطة، مشيرة إلى أن تمكين السد من الاحتفاظ بكمية أفضل من المياه أسهم في تشغيل التوربينين بكامل طاقتهما.