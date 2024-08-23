نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على قرية شمالي البلاد

وأفادت مصادر محلية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، بأن مسلحين في نيجيريا "قتلوا ما لا يقل عن 10 مزارعين، الأربعاء، في هجوم على قرية في ولاية النيجر".

وتشنّ العصابات المسلحة هجمات متكررة على المجتمعات المحلية في شمالي غربي نيجيريا، كما وتعمد إلى خطف السكان والمزارعين والطلاب وسائقي السيارات مقابل الحصول على فدية مالية.

وأضاف سكان محليون، الخميس، أن مسلحين هاجموا بعض المزارعين في منطقة ألاوا بحكومة شيرورو المحلية في النيجر في وقت متأخر من اليوم السابق. فيما قال أحد السكان إن "المزارعين حوصروا وقتل 10 منهم مساء أمس في مزارعهم".

يذكر أن 11 شخصاً قُتلوا، قبل نحو أسبوعين، بهجوم مسلح على موقع للتعدين في منطقة أنكا بولاية زامفارا، شمالي البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوم المسلحين على منطقة أنكا، أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وتواجه نيجيريا منذ فترة طويلة هجمات من قبل عصابات مسلحة وتنظيمي "بوكو حرام" و"داعش" الإرهابيين في أجزاء مختلفة من البلاد.