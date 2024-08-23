الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 آب 2024 ساعة 14:14

واشنطن تعترف باستخدام أسلحتها في كورسك.. وموسكو: سنرد على الهجوم

واشنطن تعترف باستخدام أسلحتها في كورسك.. وموسكو: سنرد على الهجوم
وقالت سينغ، في بيان، إنّ "النهج الذي تتبعه واشنطن يسمح بتنفيذ هجمات أوكرانية مُضادة في كورسك وسومي لحماية القوات الأوكرانية من أي عمليات روسية استباقية".
 
وفي الوقت ذاته، وبحسب قول سينغ، إنّه وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن أهداف الهجوم على مقاطعة كورسك، فإنّه "لا تزال لدى الولايات المتحدة تساؤلات في هذا الشأن".
 
يُذكر أنّ زيلينسكي صرّح، قبل ساعات من بيان سينغ، بأنّ توغّل القوات الأوكرانية في كورسك، يهدف إلى "إنهاء الحرب بشروط كييف".
 
وفي سياقٍ متصل باستخدام الأسلحة الأميركية، أفادت قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في وقتٍ سابق، بأنها استخدمت راجمات "هيمارس" الأميركية في هجماتها على الجسور العائمة في مقاطعة كورسك الروسية.
 
"واشنطن كانت على علم بالهجوم الأوكراني"
من ناحيته، صرّح السفير الروسي بواشنطن، أناتولي أنطونوف، بأنّ الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية، ولا شيء يحدث دون علمها.
 
وقال أنطونوف في تصريحاتٍ للقناة الأولى الروسية إنّ "واشنطن هي التي أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا من أجل تنفيذ الهجوم على كورسك، فلا شيء يحدث إلا بعلمهم"، مضيفاً أنّ "الآلاف من المتخصصين العسكريين الأميركيين يعملون كمستشارين لزيلينسكي".
 
وخلص الدبلوماسي قائلاً إنّ "ما قامت به القوات الأوكرانية من قتل المدنيين والنساء وكبار السن أعجب واشنطن، لذلك فإنّ إشارة إصبع من الولايات المتحدة يمكنها أن توقف أعمال كييف".
 
"بوتين قرر الرد على هجوم كورسك"
ولفت أنطونوف خلال مؤتمر صحافي عُقد، مساء الخميس، إلى أنّ "القيادة الروسية اتخذت القرار بخصوص الرد على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك الحدودية".
 
وقال أنطونوف إنّ "نظام كييف سينال العقاب الشديد على تصرفه الطائش بشأن هجومه على كورسك"، معقباً أنّ "الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ القرار المتعلق بذلك العقاب. وأنا على قناعة راسخة بأن جميع المذنبين سينالون العقاب الشديد بشأن ما حدث في كورسك".
 
وقبل يومين، صرّحت وزارة الخارجية الروسية، بأنّ مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأميركية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية خلال "غزو مقاطعة كورسك، تثبت تورط الولايات المتحدة كمشارك مباشر في النزاع".
 
وصباح 6 آب/أغسطس الجاري، شنّت أوكرانيا هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الروسية، يومها أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم إيقاف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشدداً على أنّ العملية في كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج الأراضي الروسية.
رقم : 1155739
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
اليمن.. مسيرات مليونية متجددة في صعدة إسنادا لغزة
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف فوري للحرب على غزة دون شروط
23 آب 2024
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
حماس تعلق على تصريحات بلينكن حول مقترح الهدنة المعدل
23 آب 2024
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
پاکستان: مقتل 11 شرطياً في هجوم لصوص مسلحين
23 آب 2024
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
نفير عام للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة الأقصى وغزة
23 آب 2024
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم 322 للعدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
23 آب 2024
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً.. التخطيط أحد أسباب التأخير
22 آب 2024
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
شلل الأطفال يتفشى بغزة في ظل غياب التطعيمات
22 آب 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات طالت عدّة قرى في جنوب لبنان
22 آب 2024
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
اقتحام طولكرم: قصف منزل في اكتابا ودمار هائل بمخيم طولكرم
22 آب 2024
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تصل إلى الشرق الأوسط
22 آب 2024
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
في اليوم الـ 320 من حرب الإبادة… شهداء وجرحى في قطاع غزة
21 آب 2024
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان
21 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟