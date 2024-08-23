دبلوماسيون روس: السودان نفت مزاعم بشأن إنهاء وجود قاعدة بحرية روسية

وقالت السفارة، في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية، "إن مسألة تطبيق ذلك تظل مفتوحة، وإذا أقرت روسيا وشركاؤنا بالتزامات معينة، فإن المسألة يمكن حلها في أي وقت".

بدورها، نفت السلطات السودانية التقارير الغربية بشأن "خططٍ مزعومة لإنهاء الاتفاقية الحكومية القائمة مع روسيا"، وفقاً لما أكّده دبلوماسيون روس في السودان.

يذكر أنه في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، أفادت تقارير بتوقيع كلٍ من روسيا والسودان على اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة لوجستية بحرية روسية في السودان.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تصميم القاعدة اللوجستية البحرية لإجراء الإصلاحات وتجديد الإمدادات ولإراحة أفراد طاقم السفن البحرية الروسية.